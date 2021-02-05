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В Бурятии друзья организовали наркобизнес

В Бурятии друзья организовали наркобизнес
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Приятелям грозит до 20 лет колонии

Трое жителей города Северобайкальск обвиняются в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, в ноябре 2019 года две подруги и приятель договорились совместно распространять наркотики на территории Северобайкальска. Одна из соучастниц приобрела у жителя Бичурского района собранные в окрестностях села Билютай части растения конопли, мужчина изготовил из них гашиш. Другая соучастница руководила деятельностью группы, взяв на себя доставку наркотиков на своей автомашине в Северобайкальск и их продажу.

- Преступная деятельность злоумышленников пресечена сотрудниками полиции во время перевозки наркотического средства в Баргузинском районе. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъято более трёх кг гашиша, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Заместитель прокурора республики утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Жителям Бурятии грозит до двадцати лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Баргузинский районный суд.
прокуратура наркотики
 
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