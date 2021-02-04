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В Улан-Удэ раскрыли крупную контрабанду леса

В Улан-Удэ раскрыли крупную контрабанду леса
Происшествия, 
На древесину оказались поддельные документы

В Бурятии возбудили уголовное дело о контрабанде лесоматериалов в крупном размере, совершённом организованной группой, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Сотрудники Бурятской транспортной прокуратуры, Бурятской таможни и УФСБ проверили проверку в пункте приёма и отгрузки древесины в Улан-Удэ.

Установлено, что владелец пункта приёма и отгрузки древесины регулярно поставляет лесоматериалы за границу. В январе 2021 года он подал в таможню декларации на товары, в которых к вывозу из России были заявлены пиломатериалы объёмом 291 кубометров рыночной стоимостью 2,8 млн рублей.

Декларант в качестве подтверждения законности происхождения лесоматериалов предоставил документы о покупке древесины у индивидуального предпринимателя. Последний фактически данные лесоматериалы ему не поставлял, а лишь продал соответствующие документы.

Начальник Бурятской таможни возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов». Принятыми мерами удалось пресечь незаконный вывоз древесины из России.


контрабанда леса
 
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