Мошенничества связывалась с жертвами через «Авито»
В дежурную часть города Усолье-Сибирское поступили заявления от местных жителей о том, что они стали жертвами мошенничества. Всех трёх потерпевших объединяла одна и та же история, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В ноябре прошлого года, желая сделать ремонт в квартирах, они обратились по объявлению, которое нашли на «Авито». Договорившись с автором публикации о перечне необходимых работ и стоимости услуг, заказчики по просьбе женщины переводили ей стопроцентную предоплату.
После получения денег она обещала исполнить взятые на себя обязательству по ремонту, а потом переставала отвечать на телефонные звонки и сообщения.
Полиция задержала подозреваемую. Ей оказалась 31-летняя ранее судимая женщина, которая успела переехать в Иркутск. Подозреваемая помещена под стражу и доставлена в Усолье-Сибирское.
Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».
В Иркутской области женщина брала деньги за ремонт и исчезала
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