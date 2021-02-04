В Иркутской области женщина брала деньги за ремонт и исчезала

Мошенничества связывалась с жертвами через «Авито»



В дежурную часть города Усолье-Сибирское поступили заявления от местных жителей о том, что они стали жертвами мошенничества. Всех трёх потерпевших объединяла одна и та же история, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



В ноябре прошлого года, желая сделать ремонт в квартирах, они обратились по объявлению, которое нашли на «Авито». Договорившись с автором публикации о перечне необходимых работ и стоимости услуг, заказчики по просьбе женщины переводили ей стопроцентную предоплату.



После получения денег она обещала исполнить взятые на себя обязательству по ремонту, а потом переставала отвечать на телефонные звонки и сообщения.



Полиция задержала подозреваемую. Ей оказалась 31-летняя ранее судимая женщина, которая успела переехать в Иркутск. Подозреваемая помещена под стражу и доставлена в Усолье-Сибирское.



Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».







