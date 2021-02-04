В Улан-Удэ на одном перекрёстке произошло два ДТП

Аварии произошли с разницей в 15 минут
Накануне утром, 3 февраля, на перекрёстке улиц Моховая и Трактовая в Улан-Удэ произошло два ДТП подряд.
Около 9:20 автомобиль «Тойота Пробокс» совершил столкновение с «Хондой Одиссей». Буквально через 15 минут после этого ДТП произошла ещё одна автоавария. Здесь столкнулись «Тойота Королла» и «Рено Каптюр».
По предварительным данным, у виновника второго ДТП отсутствовал действующий полис ОСАГО.
Оба ДТП обошлись без пострадавших. На место были вызваны сотрудники ГИБДД.
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Аварии произошли с разницей в 15 минут
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