Сын обманом получил почти 300 тысяч рублей
1 февраля в полицию Хоринского района Бурятии обратился 61-летний местный житель. Пенсионер рассказал, что ему пришло смс-уведомление о том, что на его имя оформлено семь кредитов на общую сумму около 290 тысяч рублей.
В ходе дознания полицейские установили, что с начала октября по конец ноября кредиты оформил его сын. 32-летний мужчина воспользовался банковской картой пожилого отца и подключил услугу «мобильный банк» на свой сотовый телефон. После семь раз получил кредитные средства.
Выплат по кредитному договору мужчина не производил, деньги потратил.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Дознание продолжается, сообщили в МВД по Бурятии.
Житель Бурятии «навесил» на отца семь кредитов
Происшествия, Фото:
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