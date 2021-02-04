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В Улан-Удэ «Лексус» сбил 8-летнего ребёнка

В Улан-Удэ «Лексус» сбил 8-летнего ребёнка
Происшествия, 
Момент наезда сняли на видео

В Улан-Удэ под колёса «Лексуса» попал ребёнок. По предварительным, данным сегодня днём около 13:20 на ул. Комсомольская 49-летняя водитель автомобиля «Лексус» сбила восьмилетнего ребёнка.

- Мальчик с травмами доставлен в медицинское учреждение, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.


Сотрудники ГИБДД устанавливаются обстоятельства ДТП.

Как сообщал «Байкал-Daily», 2 февраля около шести часов вечера на проспекте Строителей в Улан-Удэ под колёса автомобиля попал шестилетний мальчик.
ДТП
 
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