В Ангарске подростки обстреляли машину скорой помощи

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

На стекле «скорой» образовался скол



3 февраля двое 16-летних подростков в Ангарске устроили стрельбу из пневматического пистолета по машине скорой помощи.



- В дежурную часть поступило сообщение о повреждении лобового стекла автомобиля бригады медицинских работников, приехавшей на вызов. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа, которая установила, что неизвестные, находившиеся в подъезде многоэтажного дома, произвели выстрел в сторону машины «скорой» из пневматического оружия. В результате на ветровом стекле ГАЗели образовался скол, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области.



В результате инцидента никто не пострадал.



Сотрудники уголовного розыска прочесали жилые дома поблизости. Были задержаны двое 16-летних подростков, у которых был пневматический пистолет. Они признались в том, что стреляли.



В настоящее время с подростками работают инспекторы по делам несовершеннолетних.





