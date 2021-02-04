На стекле «скорой» образовался скол
3 февраля двое 16-летних подростков в Ангарске устроили стрельбу из пневматического пистолета по машине скорой помощи.
- В дежурную часть поступило сообщение о повреждении лобового стекла автомобиля бригады медицинских работников, приехавшей на вызов. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа, которая установила, что неизвестные, находившиеся в подъезде многоэтажного дома, произвели выстрел в сторону машины «скорой» из пневматического оружия. В результате на ветровом стекле ГАЗели образовался скол, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области.
В результате инцидента никто не пострадал.
Сотрудники уголовного розыска прочесали жилые дома поблизости. Были задержаны двое 16-летних подростков, у которых был пневматический пистолет. Они признались в том, что стреляли.
В настоящее время с подростками работают инспекторы по делам несовершеннолетних.
В Ангарске подростки обстреляли машину скорой помощи
Происшествия, Фото:
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