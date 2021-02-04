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В Улан-Удэ вора-сладкоежку поймали с поличным

В Улан-Удэ вора-сладкоежку поймали с поличным
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Улан-удэнец украл больше 60 кило мёда и варенья

Заявление о краже сладостей поступило в полицию Железнодорожного района Улан-Удэ 26 января. 33-летний мужчина рассказал, что накануне ночью неизвестный разбил стекло в припаркованном возле дома автомобиле. Из салона вор стащил 30 килограммов мёда, 30 килограммов облепихового концентрата и 5 килограммов малинового варенья. Банки со сладостями владелец приготовил на продажу, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Ущерб составил 28 тысяч рублей.

Вора-сладкоежку удалось поймать. Выяснилось, что не имеющий постоянного места жительства 56-летний мужчина проходил мимо автомобиля. Заметив, что в салоне есть банки, он разбил металлическим прутом стекло. Затем сложил банки в большую сумку и унес в подвал неподалеку.

Во время подворового обхода участковый уполномоченный полиции поймал вора в момент, когда ел украденное варенье.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
кража
 
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