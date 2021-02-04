Улан-удэнец украл больше 60 кило мёда и варенья
Заявление о краже сладостей поступило в полицию Железнодорожного района Улан-Удэ 26 января. 33-летний мужчина рассказал, что накануне ночью неизвестный разбил стекло в припаркованном возле дома автомобиле. Из салона вор стащил 30 килограммов мёда, 30 килограммов облепихового концентрата и 5 килограммов малинового варенья. Банки со сладостями владелец приготовил на продажу, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Ущерб составил 28 тысяч рублей.
Вора-сладкоежку удалось поймать. Выяснилось, что не имеющий постоянного места жительства 56-летний мужчина проходил мимо автомобиля. Заметив, что в салоне есть банки, он разбил металлическим прутом стекло. Затем сложил банки в большую сумку и унес в подвал неподалеку.
Во время подворового обхода участковый уполномоченный полиции поймал вора в момент, когда ел украденное варенье.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В Улан-Удэ вора-сладкоежку поймали с поличным
Происшествия, Фото:
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