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На Байкале произошло землетрясение

На Байкале произошло землетрясение
Происшествия,  Фото:seis-bykl.ru
Толчки ощущались в Хужире

Сегодня, 4 февраля, в центральной части Байкала произошло землетрясение. По данным Байкальского филиала Единой геофизической РАН, оно зафиксировано в 7.48 часов по местному времени.

Толчки в 3 балла ощутили жители посёлка Хужир Ольхонского района.

Ранее заведующий лабораторией методов сейсмопрогнозов Геологического института СО РАН Цырен Тубанов в интервью «Байкал-Daily» ответил на волнующие вопросы по поводу землетрясений.


землетрясение
 
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