Толчки ощущались в Хужире
Сегодня, 4 февраля, в центральной части Байкала произошло землетрясение. По данным Байкальского филиала Единой геофизической РАН, оно зафиксировано в 7.48 часов по местному времени.
Толчки в 3 балла ощутили жители посёлка Хужир Ольхонского района.
Ранее заведующий лабораторией методов сейсмопрогнозов Геологического института СО РАН Цырен Тубанов в интервью «Байкал-Daily» ответил на волнующие вопросы по поводу землетрясений.
На Байкале произошло землетрясение
Происшествия, Фото:
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