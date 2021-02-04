Казино не помогли строгие меры конспирации
В Иркутске завершено расследование уголовного дела в отношении 15 человек, обвиняемых в незаконной организации и проведении азартных игр.
Подпольное казино в Иркутске накрыли в июле 2019 года.
- В ходе следствия установлено, что крупье и администраторы организовали подпольное казино в Ленинском районе Иркутска. Для конспирации они огородили здание высоким забором и установили на территории несколько камер наружного наблюдения. Помимо этого, в игровой зал допускался ограниченный круг лиц, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В самом казино, а также по местам жительства изъяли шесть столов для игры в покер, стол для игры в рулетку, фишки, карты, компьютерную технику, а также деньги и документацию.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
В Иркутской области пойдут под суд 15 работников подпольного казино
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