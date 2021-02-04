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В Бурятии столкнулись автомобиль и поезд

В Бурятии столкнулись автомобиль и поезд
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии, с акции
Водитель выехал на красный свет

27 января в Бурятии водитель автомобиля «Вольво» выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. В итоге автомобиль столкнулся с железнодорожным составом. Никто не пострадал. Автомобиль получил серьезные технические повреждения, сообщили сегодня в МВД по Бурятии.

После этой аварии сотрудники ГИБДД Северо-Байкальского района и представители железной дороги провели профилактическое мероприятие «Внимание, переезд». Участникам акции на примерах рассказали об авариях на железнодорожном переезде.

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили основные правила, которые помогут избежать трагедии на железнодорожном переезде, и призвали к строгому соблюдению ПДД. Водители получили тематические листовки с рекомендациями по безопасному поведению на дороге.
ДТП поезд
 
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