В Бурятии столкнулись автомобиль и поезд

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии, с акции

Водитель выехал на красный свет



27 января в Бурятии водитель автомобиля «Вольво» выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. В итоге автомобиль столкнулся с железнодорожным составом. Никто не пострадал. Автомобиль получил серьезные технические повреждения, сообщили сегодня в МВД по Бурятии.



После этой аварии сотрудники ГИБДД Северо-Байкальского района и представители железной дороги провели профилактическое мероприятие «Внимание, переезд». Участникам акции на примерах рассказали об авариях на железнодорожном переезде.



Сотрудники Госавтоинспекции напомнили основные правила, которые помогут избежать трагедии на железнодорожном переезде, и призвали к строгому соблюдению ПДД. Водители получили тематические листовки с рекомендациями по безопасному поведению на дороге.

