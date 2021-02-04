«Купленный» букет он продал знакомому за тысячу рублей
27 января вечером парень зашёл в цветочный магазин в Улан-Удэ. Выбрав букет из 21 розы, он попросил оплатить покупку с помощью «мобильного банка». Показав продавцу онлайн-чек об оплате товара, покупатель забрал цветы. Уже позже сотрудники организации обнаружили, что деньги на банковский счёт так и не поступили. А позже выяснилось, что клиент обманул продавца: электронная квитанция о переводе денег оказалась фейковой.
Задержан подозреваемый – 17-летний житель Закаменского района, приехавший в столицу Бурятии по делам. Молодой человек нигде не учится, не трудоустроен.
Парень рассказал полицейским, что сбыл букет знакомому за тысячу рублей. Вырученные деньги потратил на свои нужды.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Житель Бурятии обманул продавца с помощью фейковой квитанции
Происшествия, Фото:
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