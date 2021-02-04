Улан-удэнка после первой удачной кражи попалась на второй

Девушка воровала брюки и куртки



Днём 28 января в дежурную часть отдела полиции Октябрьского района Улан-Удэ обратился сотрудник спортивного магазина на улице Жердева. Работники службы безопасности торговой точки на выходе задержали девушку, которая пыталась вынести две женские куртки.



Полицейские прибыли на место. Выяснилось, что несколько дней назад 29-летняя улан-удэнка также совершила кражу из этой торговой точки. Из магазина она стащила две пары женских брюк и два джемпера общей стоимостью более 16 тысяч рублей.



Девушка не работает, ранее не судима. Полицейским она рассказала, что украденную одежду решила носить сама. Вещи изъяты.



Возбуждены уголовные дела о краже и покушении на кражу. Ведётся дознание, сообщили в МВД по Бурятии.

