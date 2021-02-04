Девушка воровала брюки и куртки
Днём 28 января в дежурную часть отдела полиции Октябрьского района Улан-Удэ обратился сотрудник спортивного магазина на улице Жердева. Работники службы безопасности торговой точки на выходе задержали девушку, которая пыталась вынести две женские куртки.
Полицейские прибыли на место. Выяснилось, что несколько дней назад 29-летняя улан-удэнка также совершила кражу из этой торговой точки. Из магазина она стащила две пары женских брюк и два джемпера общей стоимостью более 16 тысяч рублей.
Девушка не работает, ранее не судима. Полицейским она рассказала, что украденную одежду решила носить сама. Вещи изъяты.
Возбуждены уголовные дела о краже и покушении на кражу. Ведётся дознание, сообщили в МВД по Бурятии.
Улан-удэнка после первой удачной кражи попалась на второй
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Девушка воровала брюки и куртки
Бухгалтер поверила электронному письму
Люди спасали из горящего дугана религиозные ценности
Наезд произошёл в утренний час
Участнику ОПГ грозит до 20 лет колонии
Огонь тушили 17 человек
Житель Бурятии убил приятеля
Трагедия произошла на перевале
Водолазы исследовали залив Провал
Фигурант уголовного дела надеялся на покровительство
Сантехник выполнял работы по заявке жителя многоквартирного дома
На выдумщицу возбудили уголовное дело
Сельчане не сразу поняли, чей это труп
Поручение по этому случаю дал лично глава СК России
Дебоширы раскаялись в содеянном