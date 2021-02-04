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Бухгалтер иркутской компании перевела мошенникам полмиллиона рублей

Бухгалтер иркутской компании перевела мошенникам полмиллиона рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Бухгалтер поверила электронному письму

В Иркутской области возросла активность преступников, специализирующихся на дистанционных кражах и мошенничествах. Только за 2 февраля поступило 12 заявлений от граждан, проживающих в Иркутске, Ангарске, Братске, Шелехове, Железногорск-Илимске, Киренске и Боханском районе. В совокупности они передали мошенникам более двух миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Бухгалтер иркутской компании получила электронное письмо с просьбой оплатить поставленную текстильную продукцию. Предположив, что отправителем документа является постоянный партнер, женщина перевела 500 тысяч рублей. После она поняла, что что сумма ушла на счёт неизвестного физического лица.

18-летний студент иркутского техникума нашёл выгодное предложение о продаже автомобиля и перевёл продавцу в качестве задатка 60 тысяч рублей.

Ещё одно «автомобильное» мошенничество совершено в отношении жителя села Олонки. 30-летний мужчина внёс аванс за покупку иномарки, после чего поехал на встречу с продавцом в город Свирск. В условленном месте собственника и авто не оказалось, а телефон автора объявления к тому моменту оказался отключен.

В пяти случаях потерпевшим поступал звонок от неизвестных лиц, которые сообщали о попытке списания денег со счёта и предлагали срочно перевести их на другой счёт. В некоторых из них люди, не ставив под сомнение личность собеседника, оформляли кредит и переводили не только собственные, но и заёмные средства.

В Ангарске индивидуальный предприниматель, занимающийся поставками продуктов питания в школу, получила звонок от якобы сотрудника пожарной безопасности. Человек предупредил, что в учреждение должна приехать проверка и рекомендовал перевести деньги на различные номера сотовых телефонов. Пострадавшая отдала свыше 100 тысяч рублей.


мошенничество
 
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