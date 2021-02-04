Наезд произошёл в утренний час
Накануне, 3 февраля, в Улан-Удэ на «зебре» сбили женщину-пешехода. ДТП произошло на улице Дальневосточная.
- В 7.40 часов утра 44-летний водитель автомобиля «Рено Логан», следуя по улице Дальневосточная, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на женщину 1960 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП пожилая женщина была госпитализирована в медицинское учреждение.
Как сообщал «Байкал-Daily», 1 февраля на перевале Голонда Баргузинского района Бурятии погиб водитель опрокинувшегося лесовоза.
В Улан-Удэ на «зебре» сбили пенсионерку
Происшествия, Фото:
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