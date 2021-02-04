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В Улан-Удэ на «зебре» сбили пенсионерку

В Улан-Удэ на «зебре» сбили пенсионерку
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Наезд произошёл в утренний час

Накануне, 3 февраля, в Улан-Удэ на «зебре» сбили женщину-пешехода. ДТП произошло на улице Дальневосточная.

- В 7.40 часов утра 44-летний водитель автомобиля «Рено Логан», следуя по улице Дальневосточная, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на женщину 1960 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП пожилая женщина была госпитализирована в медицинское учреждение.

Как сообщал «Байкал-Daily», 1 февраля на перевале Голонда Баргузинского района Бурятии погиб водитель опрокинувшегося лесовоза.



ДТП
 
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