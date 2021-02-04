Огонь тушили 17 человек
Накануне днём в Октябрьском районе Улан-Удэ по улице Братский тупик произошёл пожар в частном доме. На момент прибытия первого подразделения горел брусовой пристрой. 11 минут потребовалось пожарным, чтобы полностью ликвидировать очаг на общей площади 8 квадратных метров.
В ликвидации тушения принимали участие 17 человек личного состава и 5 единиц техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.
В результате обследования жилых помещений звеном газодымозащитной службы был обнаружен 81-летний мужчина без признаков жизни.
- Со слов соседей, хозяин проживал в доме один и почти ни с кем не общался. Кроме того, дедушка был незрячий. Предварительно причиной пожара могло послужить нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов,- рассказал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Улан-Удэ УНДПР ГУ МЧС России по Бурятии Александр Хальбаев.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём 1 февраля в селе Горячинск Прибайкальского района Бурятии произошёл пожар в двухэтажном временно нежилом доме. Пожарные успели предотвратить взрыв.
На пожаре в Улан-Удэ погиб незрячий дедушка
Происшествия, Фото:
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