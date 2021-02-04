Житель Бурятии убил приятеля
В январе 2019 года в Закаменском районе Бурятии двое выпивших приятелей поссорились из-за жены одного из них. В результате конфликт привёл к тому, что один мужчина убил другого.
Следователь действия подозреваемого квалифицировал по статье «Убийство». Однако суд пришёл к выводу, что подсудимый совершил убийство при превышении пределов необходимой обороны, и переквалифицировал его действия на соответствующую статью Уголовного кодекса.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы. Он не должен покидать место жительства в определённое время суток, не должен посещать определённые места и т.п. Наказание оказалось достаточно мягким, тем боле, что изначально ему светила колония.
- Частично удовлетворены исковые требования потерпевшей, с осуждённого взысканы материальный ущерб и компенсация морального вреда, - сообщили в Закаменском районном суде.
В Бурятии убийца отделался ограничением свободы
Происшествия, Фото:
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