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В Бурятии убийца отделался ограничением свободы

В Бурятии убийца отделался ограничением свободы
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Житель Бурятии убил приятеля

В январе 2019 года в Закаменском районе Бурятии двое выпивших приятелей поссорились из-за жены одного из них. В результате конфликт привёл к тому, что один мужчина убил другого.

Следователь действия подозреваемого квалифицировал по статье «Убийство». Однако суд пришёл к выводу, что подсудимый совершил убийство при превышении пределов необходимой обороны, и переквалифицировал его действия на соответствующую статью Уголовного кодекса.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы. Он не должен покидать место жительства в определённое время суток, не должен посещать определённые места и т.п. Наказание оказалось достаточно мягким, тем боле, что изначально ему светила колония.

- Частично удовлетворены исковые требования потерпевшей, с осуждённого взысканы материальный ущерб и компенсация морального вреда, - сообщили в Закаменском районном суде.
убийство
 
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