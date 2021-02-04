В Бурятии убийца отделался ограничением свободы

Житель Бурятии убил приятеля



В январе 2019 года в Закаменском районе Бурятии двое выпивших приятелей поссорились из-за жены одного из них. В результате конфликт привёл к тому, что один мужчина убил другого.



Следователь действия подозреваемого квалифицировал по статье «Убийство». Однако суд пришёл к выводу, что подсудимый совершил убийство при превышении пределов необходимой обороны, и переквалифицировал его действия на соответствующую статью Уголовного кодекса.



Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы. Он не должен покидать место жительства в определённое время суток, не должен посещать определённые места и т.п. Наказание оказалось достаточно мягким, тем боле, что изначально ему светила колония.



- Частично удовлетворены исковые требования потерпевшей, с осуждённого взысканы материальный ущерб и компенсация морального вреда, - сообщили в Закаменском районном суде.

