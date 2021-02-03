В Иркутске полицейский отказался от взятки в полмиллиона

Происшествия, Фото: Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте

Фигурант уголовного дела надеялся на покровительство



В Иркутске транспортные полицейские задержали подозреваемого в даче взятки в размере полумиллиона рублей.



Во время расследования уголовного дела, возбужденного по факту незаконного перемещения через государственную границу в одну из стран Азии лесоматериалов, к транспортному полицейскому обратился 37-летний мужчина.



- За непроведение оперативно-розыскных мероприятий, общее покровительство, а также оказание содействия в уводе последних от уголовной ответственности, путём искажения и замалчивания имевшихся фактов преступной деятельности, он предложил правоохранителю взятку в размере 500 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Сотрудник полиции предупредил мужчину о том, что за это грозит уголовная ответственность и отказался от предлагаемых денег.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.





