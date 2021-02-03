Фигурант уголовного дела надеялся на покровительство
В Иркутске транспортные полицейские задержали подозреваемого в даче взятки в размере полумиллиона рублей.
Во время расследования уголовного дела, возбужденного по факту незаконного перемещения через государственную границу в одну из стран Азии лесоматериалов, к транспортному полицейскому обратился 37-летний мужчина.
- За непроведение оперативно-розыскных мероприятий, общее покровительство, а также оказание содействия в уводе последних от уголовной ответственности, путём искажения и замалчивания имевшихся фактов преступной деятельности, он предложил правоохранителю взятку в размере 500 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Сотрудник полиции предупредил мужчину о том, что за это грозит уголовная ответственность и отказался от предлагаемых денег.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
В Иркутске полицейский отказался от взятки в полмиллиона
Происшествия, Фото:
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