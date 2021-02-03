 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 февраля

02 февраля

Популярное

В Иркутске полицейский отказался от взятки в полмиллиона

В Иркутске полицейский отказался от взятки в полмиллиона
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте
Фигурант уголовного дела надеялся на покровительство

В Иркутске транспортные полицейские задержали подозреваемого в даче взятки в размере полумиллиона рублей.

Во время расследования уголовного дела, возбужденного по факту незаконного перемещения через государственную границу в одну из стран Азии лесоматериалов, к транспортному полицейскому обратился 37-летний мужчина.

- За непроведение оперативно-розыскных мероприятий, общее покровительство, а также оказание содействия в уводе последних от уголовной ответственности, путём искажения и замалчивания имевшихся фактов преступной деятельности, он предложил правоохранителю взятку в размере 500 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Сотрудник полиции предупредил мужчину о том, что за это грозит уголовная ответственность и отказался от предлагаемых денег.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.


взятка транспортная полиция
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ сантехник погиб, упав с крыши
В Улан-Удэ сантехник погиб, упав с крыши
Происшествия, 03.02.2021
Сантехник выполнял работы по заявке жителя многоквартирного дома
Улан-удэнка придумала грабёж, чтобы избежать штрафа
Улан-удэнка придумала грабёж, чтобы избежать штрафа
Происшествия, 03.02.2021
На выдумщицу возбудили уголовное дело
В Иркутской области коллекторы угрожали директору школы
В Иркутской области коллекторы угрожали директору школы
Происшествия, 03.02.2021
Поручение по этому случаю дал лично глава СК России
В Бурятии мужчины потерялись возле мусорного полигона
В Бурятии мужчины потерялись возле мусорного полигона
Происшествия, 03.02.2021
На помощь потерявшимся отправились спасатели
Жительница Бурятии украла окно
Жительница Бурятии украла окно
Происшествия, 03.02.2021
Необычную кражу раскрыли росгвардейцы вместе с полицейскими
В Ангарске горят гаражи на площади 400 «квадратов»
В Ангарске горят гаражи на площади 400 «квадратов»
Происшествия, 03.02.2021
На месте работают более 20 пожарных
В Иркутске 4-летняя девочка пострадала в ДТП по вине пьяного отца
В Иркутске 4-летняя девочка пострадала в ДТП по вине пьяного отца
Происшествия, 03.02.2021
Пьяный лихач, уходя от погони, устроил тройное ДТП
В Бурятии произошло ДТП с «перевёртышем»
В Бурятии произошло ДТП с «перевёртышем»
Происшествия, 03.02.2021
В перевернувшейся машине чудом никто не пострадал
Улан-удэнке, убившей беременную на кладбище, дали 13 лет
Улан-удэнке, убившей беременную на кладбище, дали 13 лет
Происшествия, 03.02.2021
Осуждённая за убийство беременной коллеги улан-удэнка меняла свои показания
Житель Бурятии украл утюги и инструменты с витрины магазина
Житель Бурятии украл утюги и инструменты с витрины магазина
Происшествия, 03.02.2021
Вор складывал украденное в рюкзак, пока его товарищ разговаривал с продавщицей  
В Улан-Удэ водитель после ДТП впал в кому
В Улан-Удэ водитель после ДТП впал в кому
Происшествия, 03.02.2021
Автомобилист врезался в электроопору
Невеста погибшего сотрудника DNS в Улан-Удэ отсудила компенсацию
Невеста погибшего сотрудника DNS в Улан-Удэ отсудила компенсацию
Происшествия, 03.02.2021
Представители DNS просили в иске гражданской супруги погибшего на пожаре работника отказать

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^