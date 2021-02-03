На выдумщицу возбудили уголовное дело
41-летняя улан-удэнка 12 января написала заявлению в полицию о выдуманном ограблении. Женщина рассказала полицейским, что на неё напали двое мужчин и отняли сумку. В сумке, по словам улан-удэнки, были деньги, ключи от квартиры и паспорт.
В ходе разбирательства следователи выяснили, что женщина придумала факт нападения. Тогда горожанка призналась полицейским, что таким образом она хотела избежать штрафа за утерю паспорта. Женщина сейчас не имеет работы.
- Отметим, что гражданка была предупреждена об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. В отношении неё возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ. Ведётся следствие, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнка придумала грабёж, чтобы избежать штрафа
Происшествия, Фото:
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