В Иркутской области коллекторы угрожали директору школы

Поручение по этому случаю дал лично глава СК России



В эфире одного из телеканалов сообщалось, что в городе Шелехов Иркутской области коллекторы угрожали расправой директору школы в случае невыплаты долга родственника одного из сотрудников школы. Журналисты отметили, что коллекторы серьёзно помешали работе школы, регулярно звонили её работникам и их родственникам, высказывая многочисленные угрозы.



Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным сотрудникам незамедлительно организовать доследственную проверку по данному факту, в ходе которой выяснить все обстоятельства произошедшего.







