Напавшие на росгвардейца жители Бурятии получили «условку»

Дебоширы раскаялись в содеянном
В городе Закаменск суд вынес решение по делу о нападении пьяных мужчин в кафе на сотрудника Росгвардии.
Как сообщал «Байкал-Daily», происшествие случилось ночью 11 марта 2020 года. В кафе двое росгвардейцев приехали для задержания 30-летнего пьяного посетителя, который нарушал общественный порядок.
Но на улице на выручку задержанному кинулись трое его нетрезвых приятелей. Вместе они напали и повалили одного сотрудника на землю, пытались завладеть его автоматом и угрожали расправой. Росгвардейцу вскоре удалось подняться на ноги. В связи с агрессивным поведением мужчин он принял решение применить табельное оружие. Сотрудник сделал предупредительный выстрел из пистолета в воздух, который не подействовал на компанию. Тогда сотрудник выстрелил по ногам двух нападавших.
Уголовное дело в отношении скандалистов было рассмотрено в порядке особого судопроизводства. На суде они свою вину признали полностью, в содеянном раскаялись.
Закаменский районный суд признал их виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы условно.
Приговор суда в законную силу не вступил.
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Происшествия, Фото:
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