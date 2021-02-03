На помощь потерявшимся отправились спасатели
Вчера, 2 февраля, в лесу вблизи полигона твёрдых отходов, что в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии, заблудились двое мужчин на автомобиле. Сигнал об этом поступил на пульт оперативного дежурного Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, сообщили в пресс-службе агентства ГО и ЧС.
На помощь потерявшимся выехали три спасателя из Улан-Удэ.
У одного из потерявшихся был заряженный смартфон.
Через программу, ссылку на которую прислал оперативный дежурный, мужчина выяснил предположительные координаты местонахождения и сообщил их спасателям. Благодаря этому спасатели быстро нашли потерявшихся и эвакуировали их из леса.
В медицинской помощи мужчины не нуждались.
В Бурятии мужчины потерялись возле мусорного полигона
Происшествия, Фото:
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