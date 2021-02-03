Необычную кражу раскрыли росгвардейцы вместе с полицейскими
В Муйском районе Бурятии росгвардейцы задержали женщину, укравшую окно.
Отсутствие пластикового окна в своём доме хозяйка обнаружила, когда вернулась после работы. Женщина сразу сообщила о случившемся в полицию.
Сотрудники отделения вневедомственной охраны вместе с полицейскими в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемую. Окно украла знакомая владелицы дома.
- При задержании женщины росгвардейцы обнаружили у нее дома украденное окно. Было установлено, что задержанная, зная, когда хозяйки не будет дома, попросила своих знакомых выставить окно, сказав, что это ее квартира. Украденный стеклопакет задержанная хотела установить у себя в доме, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Задержанная, 57-летняя местная жительница, была передана сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело.
Жительница Бурятии украла окно
Происшествия, Фото:
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