В Ангарске горят гаражи на площади 400 «квадратов»

- Сообщение о пожаре в гаражах поступило в пожарно-спасательную службу Ангарска в 12.05. К месту пожара были направлены пять пожарных расчётов. На момент прибытия подразделений пожарной охраны обрушилась кровля одного из гаражей, пламя распространилось на соседние вплотную пристроенные гаражные боксы, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.





Причину произошедшего предстоит установить дознавателям.















В гаражном кооперативе «Автомото-2» на улице Чайковского в Ангарске в настоящее время тушат крупный пожар. Он действует на площади 400 квадратных метров.В паблике информационного портала vafian.ru в Instagram появилось видео очевидца. Он утверждает, что в гаражах был взрыв. В свою очередь, в официальной информации от МЧС об этом не говорится.В настоящее время пожар локализован. Пожарные эвакуируют автомобили. Ликвидация пожара продолжается.Пострадавших нет.На месте работают 23 человека и пять единиц техники.