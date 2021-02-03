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В Ангарске горят гаражи на площади 400 «квадратов»

В Ангарске горят гаражи на площади 400 «квадратов»
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
На месте работают более 20 пожарных

В гаражном кооперативе «Автомото-2» на улице Чайковского в Ангарске в настоящее время тушат крупный пожар. Он действует на площади 400 квадратных метров.

В паблике информационного портала vafian.ru в Instagram появилось видео очевидца. Он утверждает, что в гаражах был взрыв. В свою очередь, в официальной информации от МЧС об этом не говорится.

- Сообщение о пожаре в гаражах поступило в пожарно-спасательную службу Ангарска в 12.05. К месту пожара были направлены пять пожарных расчётов. На момент прибытия подразделений пожарной охраны обрушилась кровля одного из гаражей, пламя распространилось на соседние вплотную пристроенные гаражные боксы, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.


В настоящее время пожар локализован. Пожарные эвакуируют автомобили. Ликвидация пожара продолжается.

Пострадавших нет.

На месте работают 23 человека и пять единиц техники.

Причину произошедшего предстоит установить дознавателям.



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