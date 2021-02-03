В Иркутске 4-летняя девочка пострадала в ДТП по вине пьяного отца

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Пьяный лихач, уходя от погони, устроил тройное ДТП



В субботу в Иркутске на улице Зои Космодемьянской внимание сотрудника ГИБДД привлёк внедорожник SsangYong. Водитель грубо нарушила правила, выехав на полосу встречного движения.



На неоднократные требования сотрудников полиции остановиться водитель не реагировал. Пытаясь скрыться, автомобилист выехал на перекрёсток, на красный сигнал светофора. В результате он столкнулся с седаном Honda, который от удара отбросило на автомобиль Peugeot.



В результате ДТП в больницу попала четырёхлетняя девочка – дочь виновника аварии. Девочка сидела на заднем сиденье, не пристёгнутая ремнём безопасности. Кроме того, медицинская помощь потребовалась пассажирке «Хонды», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Нарушитель задержан. Им оказался 26-летний местный житель. Водитель признался, что употреблял спиртное. На вопрос о количестве выпитого, он ответил, что немного, от прохождения освидетельствования отказался.



- Да, употреблял. Да не знаю количество особо. Я подтверждаю, что был в алкогольном опьянении, - сказал он сотрудникам ГИБДД.



- Вы-то не пострадали? – спросил его инспектор.



- Нет, полностью цел.



За управление транспортом в нетрезвом виде, будучи уже лишённым прав, в октябре 2018 года иркутянин был привлечён к уголовной ответственности.



На задержанного составлено восемь протоколов об административных правонарушениях. Ему предстоит оплатить штрафы на общую сумму свыше 70 тысяч рублей. Автомобиль помещён на охраняемую стоянку.



По факту ДТП возбуждено административное расследование.



В январе на дорогах Иркутска инспекторы ДПС поймали свыше 300 пьяных водителей.





