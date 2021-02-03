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В Бурятии произошло ДТП с «перевёртышем»

В Бурятии произошло ДТП с «перевёртышем»
Происшествия,  Фото:dtp_03
В перевернувшейся машине чудом никто не пострадал

Вчера около 12 часов дня в микрорайоне Солнечный в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии произошло ДТП.

Водитель автомобиля «Тойота Королла» совершил столкновение с Mitsubishi сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

В результате столкновения иномарка перевернулась на крышу. Но, к счастью, в автоаварии обошлось без пострадавших.

Как сообщал «Байкал-Daily», 1 февраля в Еравнинском районе Бурятии 35-летний водитель внедорожника «Тойота Лэнд Крузер» устроил ДТП, в котором пострадал сам, а также его пассажир. Виновник аварии не имеет водительских прав.

Сегодня ночью в Улан-Удэ водитель автомобиля «Ниссан Скайлайн» впал в кому после наезда на электроопору.

Накануне на проспекте Строителей в Улан-Удэ под колёса автомобиля попал шестилетний мальчик.


ДТП
 
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