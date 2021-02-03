В перевернувшейся машине чудом никто не пострадал
Вчера около 12 часов дня в микрорайоне Солнечный в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии произошло ДТП.
Водитель автомобиля «Тойота Королла» совершил столкновение с Mitsubishi сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
В результате столкновения иномарка перевернулась на крышу. Но, к счастью, в автоаварии обошлось без пострадавших.
Как сообщал «Байкал-Daily», 1 февраля в Еравнинском районе Бурятии 35-летний водитель внедорожника «Тойота Лэнд Крузер» устроил ДТП, в котором пострадал сам, а также его пассажир. Виновник аварии не имеет водительских прав.
Сегодня ночью в Улан-Удэ водитель автомобиля «Ниссан Скайлайн» впал в кому после наезда на электроопору.
Накануне на проспекте Строителей в Улан-Удэ под колёса автомобиля попал шестилетний мальчик.
В Бурятии произошло ДТП с «перевёртышем»
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На месте работают более 20 пожарных
Пьяный лихач, уходя от погони, устроил тройное ДТП
В перевернувшейся машине чудом никто не пострадал
Вор складывал украденное в рюкзак, пока его товарищ разговаривал с продавщицей
Осуждённая за убийство беременной коллеги улан-удэнка меняла свои показания
Автомобилист врезался в электроопору
Мальчик был в сопровождении папы
Представители DNS просили в иске гражданской супруги погибшего на пожаре работника отказать
Мужчине заменили условное наказание на реальное
Приговор сочли излишне суровым и виновник ДТП, и мать погибшей
На суде мужчина раскаялся
К счастью, для потерпевшего его жена оказалась умнее
Продавец отвлеклась на другого покупателя
Мужчина находился в федеральном розыске
Нападение произошло возле дома