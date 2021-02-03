Вор складывал украденное в рюкзак, пока его товарищ разговаривал с продавщицей
Вечером 26 января в полицию в Северо-Байкальском районе Бурятии с заявлением о краже обратилась продавец магазина. Женщина рассказала, что с витрины украли три утюга, два шуруповёрта и дрель. Общий ущерб превысил 26 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
По записям с камеры видеонаблюдения сотрудники полиции установили личность, а вскоре задержали подозреваемого – 29-летнего местного жителя.
Днём мужчина зашёл в торговый зал магазина со своим приятелем. Пока ничего не подозревающий знакомый разговаривал с продавцом, мужчина украл с витрины технику, сложил в рюкзак и вышел из магазина.
Часть украденного он позже продал незнакомой прохожей, остальное изъято полицейскими.
Возбуждено уголовное дело о краже.
Житель Бурятии украл утюги и инструменты с витрины магазина
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Вор складывал украденное в рюкзак, пока его товарищ разговаривал с продавщицей
Осуждённая за убийство беременной коллеги улан-удэнка меняла свои показания
Автомобилист врезался в электроопору
Мальчик был в сопровождении папы
Представители DNS просили в иске гражданской супруги погибшего на пожаре работника отказать
Мужчине заменили условное наказание на реальное
Приговор сочли излишне суровым и виновник ДТП, и мать погибшей
На суде мужчина раскаялся
Стали известны подробности избиения тележурналиста в Улан-Удэ
К счастью, для потерпевшего его жена оказалась умнее
Продавец отвлеклась на другого покупателя
Мужчина находился в федеральном розыске
Нападение произошло возле дома
Спасатели ищут тела двух погибших людей
На место выехали росгвардейцы