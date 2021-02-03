Житель Бурятии украл утюги и инструменты с витрины магазина

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

Вор складывал украденное в рюкзак, пока его товарищ разговаривал с продавщицей



Вечером 26 января в полицию в Северо-Байкальском районе Бурятии с заявлением о краже обратилась продавец магазина. Женщина рассказала, что с витрины украли три утюга, два шуруповёрта и дрель. Общий ущерб превысил 26 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



По записям с камеры видеонаблюдения сотрудники полиции установили личность, а вскоре задержали подозреваемого – 29-летнего местного жителя.



Днём мужчина зашёл в торговый зал магазина со своим приятелем. Пока ничего не подозревающий знакомый разговаривал с продавцом, мужчина украл с витрины технику, сложил в рюкзак и вышел из магазина.



Часть украденного он позже продал незнакомой прохожей, остальное изъято полицейскими.



Возбуждено уголовное дело о краже.





