Улан-удэнке, убившей беременную на кладбище, дали 13 лет

Суд вынес приговор по громкому делу об убийстве беременной женщины на центральном кладбище Улан-Удэ. 54-летняя улан-удэнка признана виновной в убийстве и осуждена на 13 лет колонии.
Как сообщал «Байкал-Daily», тело 40-летней беременной женщины на центральном кладбище Улан-Удэ нашли весной 2015 года. Тогда на причастность к убийству проверялись множество людей, но раскрыть «по горячим следам» преступление не удалось. Подозреваемый появился в деле спустя пять лет – в июне 2020-го, это оказалась 54-летняя улан-удэнка, коллега и подруга убитой.
По данным следствия, обе женщины вместе работали в торговом центре в Улан-Удэ. Они дружили, так что одна из них взяла в долг у другой 60 тысяч рублей. Деньги она не собиралась возвращать. 1 мая 2015 года беременная женщина попросила подругу съездить с ней на кладбище к могиле бывшего мужа.
- Подруга, зная о поездке, заранее взяла с собой нож, чтобы расправится со спутницей и решить проблемы с долгом. Достоверно известный ей факт, что подруга была беременна, никак не поколебал принятое решение, - отмечают в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
На кладбище она напала на жертву и нанесла ей ножом несколько ударов в область груди. От полученных повреждений беременная женщина скончалась на месте. Убийца закидала её тело венками, забрала украшения и деньги жертвы, после чего убежала.
- Преступление не удалось раскрыть по горячим следам, но работа, проводимая следователем вместе сотрудниками уголовного розыска полиции, не прекращались. Проверялись многочисленные версии. Проводились десятки допросов граждан, среди которых в итоге один рассказал про существующий денежный долг. Хотя женщина стала отрицать его наличие, заявив, что рассчиталась с покойной, однако в её показаниях были противоречия, - отмечают в следственном управлении.
Помимо этого, следователь отметила тот факт, что на мобильный телефон убитой, который был обнаружен в её одежде, много раз звонили все коллеги. И только подозреваемая не сделала ни одного звонка, хотя они дружили и были сменщицами по работе.
Женщина прошла проверку на полиграфе. Эксперт выявил реакции, свидетельствующие о том, что ей детально известны обстоятельства убийства. После оглашения результатов исследования женщина сделала заявление с признанием. На допросе она дала показания об обстоятельствах учинённой пять лет назад расправы. Однако затем в ходе следствия отказалась от них и стала настаивать на своей невиновности, заявляя, что убийство совершил её бывший сожитель. Данная версия также тщательно проверена следствием, но не нашла своего подтверждения.
следственный эксперимент на кладбище
Женщина подала ходатайство о рассмотрении её дела судом с участием присяжных заседателей. Присяжные единогласно признали её виновной и не заслуживающей снисхождения.
В итоге суд назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, удовлетворены иски о взыскании с женщины морального вреда по миллиону рублей в пользу каждого из двух потерпевших.
К слову, бывшие коллеги осуждённой, которые долгое время работали с ней в детском саду, не могли поверить в произошедшее. «Она бралась за любую работу и подработку и делала её хорошо. Со всеми коллегами по работе у неё нормальные рабочие взаимоотношения, не было ни ссор, ни споров, ни обид, ни претензий», - говорили её знакомые.