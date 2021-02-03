Улан-удэнке, убившей беременную на кладбище, дали 13 лет

Женщина прошла проверку на полиграфе. Эксперт выявил реакции, свидетельствующие о том, что ей детально известны обстоятельства убийства. После оглашения результатов исследования женщина сделала заявление с признанием. На допросе она дала показания об обстоятельствах учинённой пять лет назад расправы. Однако затем в ходе следствия отказалась от них и стала настаивать на своей невиновности, заявляя, что убийство совершил её бывший сожитель. Данная версия также тщательно проверена следствием, но не нашла своего подтверждения.







следственный эксперимент на кладбище

