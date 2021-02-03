Автомобилист врезался в электроопору
Сегодня ночью в Улан-Удэ произошло ДТП, в котором серьёзно пострадал водитель.
27-летний водитель автомобиля «Ниссан Скайлайн», следуя по улице Балтахинова, врезался в электроопору.
- В результате ДТП водитель получил тяжёлые травмы. Он в состоянии комы был госпитализирован в БСМП, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне, 1 февраля, в Еравнинском районе Бурятии 35-летний водитель внедорожника «Тойота Лэнд Крузер» устроил ДТП, в котором пострадал сам, а также его пассажир. Виновник аварии не имеет водительских прав.
В 2020 году Улан-Удэ водители-лихачи сбили 43 опоры уличного освещения. Общий ущерб составил 1,5 млн рублей.
В Улан-Удэ водитель после ДТП впал в кому
Происшествия, Фото:
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