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Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду

Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчине заменили условное наказание на реальное

Житель Бурятии признан виновным в повторной езде в нетрезвом виде.

Мужчина уже был подвергнут административному наказанию за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Однако он вновь сел пьяным за руль. Пьяного водителя остановили сотрудники ОГИБДД по Прибайкальскому району. Произошло это также в период условного осуждения мужчины.

В ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину в полном объёме.

В судебном заседании подсудимый также согласился с предъявленным ему обвинением. Он просил о постановлении приговора в особом порядке, однако по ходатайству государственного обвинителя уголовное дело было рассмотрено в общем порядке.

Сперва районный суд вынес решение об условном наказании.

- С учётом признания подсудимым своей вины, раскаяния, неудовлетворительного состояния здоровья, наличия на иждивении ребёнка и беременной супруги, суд пришёл к выводу о возможности исправления без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, то есть о возможности применения к нему положений ст. 73 УК РФ (условное осуждение), - сообщили в пресс-службе Прибайкальского районного суда.

Однако государственный обвинитель внёс апелляционное представление, в котором он просил ужесточить наказание пьяному водителю.

Суд апелляционной инстанции изменил приговор Прибайкальского районного суда.

Ему отменили условное наказание по приговорам Железнодорожного районного суда Улан-Удэ и путём частичного присоединения наказаний к назначенному наказанию, было окончательно назначено2 года 6 месяцев лишения свободы. Сидеть мужчина будет в исправительной колонии строгого режима. Также его лишили водительских прав на два года.


колония водители алкогольное опьянение
 
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