Мужчине заменили условное наказание на реальное
Житель Бурятии признан виновным в повторной езде в нетрезвом виде.
Мужчина уже был подвергнут административному наказанию за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Однако он вновь сел пьяным за руль. Пьяного водителя остановили сотрудники ОГИБДД по Прибайкальскому району. Произошло это также в период условного осуждения мужчины.
В ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину в полном объёме.
В судебном заседании подсудимый также согласился с предъявленным ему обвинением. Он просил о постановлении приговора в особом порядке, однако по ходатайству государственного обвинителя уголовное дело было рассмотрено в общем порядке.
Сперва районный суд вынес решение об условном наказании.
- С учётом признания подсудимым своей вины, раскаяния, неудовлетворительного состояния здоровья, наличия на иждивении ребёнка и беременной супруги, суд пришёл к выводу о возможности исправления без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, то есть о возможности применения к нему положений ст. 73 УК РФ (условное осуждение), - сообщили в пресс-службе Прибайкальского районного суда.
Однако государственный обвинитель внёс апелляционное представление, в котором он просил ужесточить наказание пьяному водителю.
Суд апелляционной инстанции изменил приговор Прибайкальского районного суда.
Ему отменили условное наказание по приговорам Железнодорожного районного суда Улан-Удэ и путём частичного присоединения наказаний к назначенному наказанию, было окончательно назначено2 года 6 месяцев лишения свободы. Сидеть мужчина будет в исправительной колонии строгого режима. Также его лишили водительских прав на два года.
Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Автомобилист врезался в электроопору
Мужчине заменили условное наказание на реальное
Приговор сочли излишне суровым и виновник ДТП, и мать погибшей
На суде мужчина раскаялся
Представители DNS просили в иске гражданской супруги погибшего на пожаре работника отказать
Стали известны подробности избиения тележурналиста в Улан-Удэ
К счастью, для потерпевшего его жена оказалась умнее
Продавец отвлеклась на другого покупателя
Мужчина находился в федеральном розыске
Нападение произошло возле дома
Спасатели ищут тела двух погибших людей
На место выехали росгвардейцы
Мужчина попал в больницу
Момент аварии запечатлела камера
Водителю, круто наказавшего 12-летнего пассажира, грозит уголовное преследование