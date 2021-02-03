В Бурятии виновник смертельного ДТП просит смягчить приговор

Приговор сочли излишне суровым и виновник ДТП, и мать погибшей



Житель Бурятии, по вине которого в ДТП погибла женщина, пытается смягчить свой приговор.



Трагедия случилась более года назад в Баунтовском районе Бурятии. Мужчина был лишён водительских прав, однако сел за руль, будучи пьяным. При этом, ни он, ни его пассажирка не были пристёгнуты ремнями безопасности.



Дорога была скользкая, неровная, страшная авария произошла на повороте. Автомобиль занесло, после чего машина улетела в кювет и ударилась о землю. Оказавшись снаружи, водитель увидел, что пассажирка находится под кабиной машины, с водительской стороны. Попытки приподнять автомобиль и извлечь пострадавшую ни к чему ни привели. После чего он по телефону вызвал помощь, но, когда «скорая» приехала, врачи лишь констатировали смерть пассажирки. Без матери остались двое несовершеннолетних детей.



Баунтовский районный суд рассмотрел уголовное дело в октябре 2020 года.



На суде сторона защиты, гособвинитель и потерпевшая – мать погибшей - просили применить к мужчине условное наказание. Однако суд приговорил его к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.



Приговор обжаловали в апелляционную инстанцию сам осуждённый, а также государственный обвинитель и потерпевшая.



- Осуждённый обжаловал приговор, считая его незаконным, несправедливым, излишне суровым, просил изменить приговор и применить к нему условное осуждение, - сообщили в Баунтовском районном суде.



Мать погибшей женщины также выразила несогласие с приговором «ввиду его излишней суровости». Она указала, что осуждённый возместил ей моральный вред в 300 тысяч рублей. Также просила смягчить мужчине назначенное наказание. Кроме того, женщина отказалась от исковых требований о взыскании с него компенсации морального вреда в 500 тысяч рублей и материального ущерба в 200 тысяч рублей.



В связи с отказом потерпевшей от иска, приговор в части взыскании компенсации морального вреда и материального ущерба отменён. В остальной части приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу.



Подсудимый, его защитник и потерпевшая обжаловали судебные акты судов первой и апелляционной инстанции в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции.

