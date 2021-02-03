 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 февраля

02 февраля

Популярное

В Бурятии виновник смертельного ДТП просит смягчить приговор

В Бурятии виновник смертельного ДТП просит смягчить приговор
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Приговор сочли излишне суровым и виновник ДТП, и мать погибшей

Житель Бурятии, по вине которого в ДТП погибла женщина, пытается смягчить свой приговор.

Трагедия случилась более года назад в Баунтовском районе Бурятии. Мужчина был лишён водительских прав, однако сел за руль, будучи пьяным. При этом, ни он, ни его пассажирка не были пристёгнуты ремнями безопасности.

Дорога была скользкая, неровная, страшная авария произошла на повороте. Автомобиль занесло, после чего машина улетела в кювет и ударилась о землю. Оказавшись снаружи, водитель увидел, что пассажирка находится под кабиной машины, с водительской стороны. Попытки приподнять автомобиль и извлечь пострадавшую ни к чему ни привели. После чего он по телефону вызвал помощь, но, когда «скорая» приехала, врачи лишь констатировали смерть пассажирки. Без матери остались двое несовершеннолетних детей.

Баунтовский районный суд рассмотрел уголовное дело в октябре 2020 года.

На суде сторона защиты, гособвинитель и потерпевшая – мать погибшей - просили применить к мужчине условное наказание. Однако суд приговорил его к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор обжаловали в апелляционную инстанцию сам осуждённый, а также государственный обвинитель и потерпевшая.

- Осуждённый обжаловал приговор, считая его незаконным, несправедливым, излишне суровым, просил изменить приговор и применить к нему условное осуждение, - сообщили в Баунтовском районном суде.

Мать погибшей женщины также выразила несогласие с приговором «ввиду его излишней суровости». Она указала, что осуждённый возместил ей моральный вред в 300 тысяч рублей. Также просила смягчить мужчине назначенное наказание. Кроме того, женщина отказалась от исковых требований о взыскании с него компенсации морального вреда в 500 тысяч рублей и материального ущерба в 200 тысяч рублей.

В связи с отказом потерпевшей от иска, приговор в части взыскании компенсации морального вреда и материального ущерба отменён. В остальной части приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу.

Подсудимый, его защитник и потерпевшая обжаловали судебные акты судов первой и апелляционной инстанции в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции.
ДТП смерть суд
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ водитель после ДТП впал в кому
В Улан-Удэ водитель после ДТП впал в кому
Происшествия, 03.02.2021
Автомобилист врезался в электроопору
Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду
Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду
Происшествия, 03.02.2021
Мужчине заменили условное наказание на реальное
В Бурятии виновник смертельного ДТП просит смягчить приговор
В Бурятии виновник смертельного ДТП просит смягчить приговор
Происшествия, 03.02.2021
Приговор сочли излишне суровым и виновник ДТП, и мать погибшей
Невеста погибшего сотрудника DNS в Улан-Удэ отсудила компенсацию
Невеста погибшего сотрудника DNS в Улан-Удэ отсудила компенсацию
Происшествия, 03.02.2021
Представители DNS просили в иске гражданской супруги погибшего на пожаре работника отказать
Подростки напали на бурятского журналиста с железным прутом
Подростки напали на бурятского журналиста с железным прутом
Происшествия, 02.02.2021
Стали известны подробности избиения тележурналиста в Улан-Удэ
Житель Иркутской области, «спасая» сбережения, лишился их
Житель Иркутской области, «спасая» сбережения, лишился их
Происшествия, 02.02.2021
К счастью, для потерпевшего его жена оказалась умнее
Улан-удэнка украла телефон в канцелярском магазине
Улан-удэнка украла телефон в канцелярском магазине
Происшествия, 02.02.2021
Продавец отвлеклась на другого покупателя
В Улан-Удэ избили журналиста
В Улан-Удэ избили журналиста
Происшествия, 02.02.2021
Нападение произошло возле дома
В Бурятии за неделю утонули четыре человека
В Бурятии за неделю утонули четыре человека
Происшествия, 02.02.2021
Спасатели ищут тела двух погибших людей
В Улан-Удэ следователи взялись за маршрутчика, наказавшего ребёнка
В Улан-Удэ следователи взялись за маршрутчика, наказавшего ребёнка
Происшествия, 02.02.2021
Водителю, круто наказавшего 12-летнего пассажира, грозит уголовное преследование

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^