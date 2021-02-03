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Улан-удэнца осудили за сотрудничество с фирмами-однодневками

Улан-удэнца осудили за сотрудничество с фирмами-однодневками
Происшествия,  Фото:pixabay.com
На суде мужчина раскаялся

Улан-удэнец предстал перед судом за сотрудничество с фирмами-однодневками.

Мужчина являлся учредителем ООО, для совершения махинаций он изготовил поддельные платёжные поручения. На основании фальшивых поручений он перевёл более 4,4 миллионов рублей от своего ООО в адрес фирм, которые не выполняли административно-хозяйственной деятельности. За вознаграждение через счета этих фирм он обналичивал деньги.

- У ООО не было реальных договорных отношений с указанными фирмами. Деньги переводились для дальнейшего обналичивания и получения необоснованной налоговой выгоды, - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

В судебном заседании подсудимый признал свою вину в полном объёме и раскаялся.

Суд признал его виновным по статье «Неправомерный оборот средств платежей». Назначено наказание в виде лишения свободы на два года условно, со штрафом в 100 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.


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