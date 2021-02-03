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Невеста погибшего сотрудника DNS в Улан-Удэ отсудила компенсацию

Невеста погибшего сотрудника DNS в Улан-Удэ отсудила компенсацию
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Представители DNS просили в иске гражданской супруги погибшего на пожаре работника отказать

Как сообщал «Байкал-Daily», 1 февраля 2018 года на пожаре в магазине сети DNS по улице Ключевская, 8а Улан-Удэ страшной смертью погиб работник.

Невеста погибшего мужчины обратилась в суд иском о компенсации морального вреда, причинённого смертью близкого ей человека. В пресс-службе Верховного суда Бурятии пояснили, что пара состояла в фактически зарегистрированных отношениях.

Представитель ответчика ООО «ДНС Ритейл» просил в иске отказать, ссылаясь на то, что истец состояла в незарегистрированных отношениях с погибшим, что не даёт ей право требовать компенсации морального вреда.

Районный суд иск удовлетворил частично, взыскав в пользу девушки компенсацию в размере 200 тысяч рублей.

Иск был обжалован.

- Верховный суд республики, рассматривая дело в порядке апелляции, сославшись на практику Европейского суда по правам человека, согласно которой правовые основания для разного подхода при присуждении компенсации морального вреда к парам, состоящим в браке и не состоящим в нём, отсутствуют, увеличил сумму компенсации до 300 000 рублей, - сообщили в пресс-службе суда.

Пожар произошёл вечером, после закрытия магазина. В нём остался один из работников для работы со стеллажами. По словам родственников, Максима заперли в подсобном помещении, потом его должна была выпустить сотрудница магазина, такое бывало и раньше. Когда случился пожар, Максим оказался в огненной ловушке и попросту не смог выбраться. Родственники молодого человека находились на месте пожара, они умоляли пожарных спасти их сына.


Владельцы магазина утверждали, что у погибшего сотрудника были ключи, а также возможность покинуть помещение через окно. Но близкие молодого человека говорили об обратном.

В июле 2018 года прошёл митинг, посвящённый этому смертельному пожару. Таким образом, убитые горем улан-удэнцы хотели привлечь внимание властей и общественности и добиться справедливого расследования. На призыв о митинге откликнулись около 30 человек. Были родственники, друзья и даже те, кто не знал Максима лично.

В отношении управляющего магазином цифровой и бытовой техники DNS было возбуждено уголовное дело за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшем гибель работника.

Сейчас на месте сгоревшего здания построили новое, здесь расположился другой магазин. В новом здании имеются окна на обоих этажах.
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