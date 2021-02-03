Невеста погибшего сотрудника DNS в Улан-Удэ отсудила компенсацию



Как сообщал «Байкал-Daily», 1 февраля 2018 года на пожаре в магазине сети DNS по улице Ключевская, 8а Улан-Удэ страшной смертью погиб работник

Пожар произошёл вечером, после закрытия магазина. В нём остался один из работников для работы со стеллажами. По словам родственников, Максима заперли в подсобном помещении, потом его должна была выпустить сотрудница магазина, такое бывало и раньше. Когда случился пожар, Максим оказался в огненной ловушке и попросту не смог выбраться. Родственники молодого человека находились на месте пожара, они умоляли пожарных спасти их сына.







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