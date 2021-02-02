Житель Иркутской области, «спасая» сбережения, лишился их

К счастью, для потерпевшего его жена оказалась умнее



46-летний усольчанин снял деньги с банковской карты и перевел их мошенникам, пребывая в полной уверенности, что так он спасает свои накопления. Он стал жертвой известной схемы обмана, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Мужчине позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка. Он заявил, что необходимо защитить деньги, хранящиеся на банковском счету усольчанина, так как тот нередко совершает переводы, а это, по словам псевдобанкиров, рискованно.



Представившиеся сотрудниками банка мужчина и женщина, поочередно вступая в телефонный диалог с усольчанином, выдавали ему инструкции. Они торопили выполнять их, запугивая возможностью потерять деньги.



Следуя в точности рекомендациям собеседников, усольчанин отправился к банкомату, к слову, который находился в отделении банка, но обращаться к настоящим специалистам в банке он не стал. Мужчина снял со своей карты 200 тысяч рублей. По совету мошенников стал переводить деньги на «безопасный счёт», где они якобы будут защищены от посягательств злоумышленников. 43 тысячи, разбив их на более мелкие суммы, перечислил мужчина на «спасительный» банковский счёт.



Удачей стало то, что он сделал перерыв в переводах, пришёл домой, где рассказал обо всем супруге. Она сразу же поняла, что мужа обманули и надо обращаться в полицию. Только это спасло оставшиеся на руках у усольчанина наличные.



По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Просьбы, рекомендации о переводе денег на другие счета, номера телефонов исходят только от мошенников. Настоящие банковские специалисты не будут предлагать снимать деньги и куда-то их перечислять.

