Продавец отвлеклась на другого покупателя
В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу сотового телефона из канцелярского магазина по улице Кабанская. Как выяснилось, телефон прикарманила 40-летняя женщина.
В декабре 2020 года женщина, совершая покупки в канцелярском магазине, обратила внимание на лежащий рядом с кассой сотовый телефон. Убедившись, что продавец отвлеклась на другого посетителя, женщина взяла телефон и поспешно ушла. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.
Позже продавец обнаружила, что её телефон пропал и позвонила в полицию.
- Прибывшей на место преступления оперативно-следственной группе потерпевшая передала данные сотового телефона. В результате проведенных оперативных мероприятий злоумышленница была найдена. После кражи гаджета женщина стала пользоваться им сама. Похищенное изъято, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Отметим, воровка не работает, ранее не судима.
Возбуждено уголовное дело о краже, уточнили в МВД.
Улан-удэнка украла телефон в канцелярском магазине
Происшествия, Фото:
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