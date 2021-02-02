Улан-удэнка украла телефон в канцелярском магазине

Продавец отвлеклась на другого покупателя



В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу сотового телефона из канцелярского магазина по улице Кабанская. Как выяснилось, телефон прикарманила 40-летняя женщина.



В декабре 2020 года женщина, совершая покупки в канцелярском магазине, обратила внимание на лежащий рядом с кассой сотовый телефон. Убедившись, что продавец отвлеклась на другого посетителя, женщина взяла телефон и поспешно ушла. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.



Позже продавец обнаружила, что её телефон пропал и позвонила в полицию.



- Прибывшей на место преступления оперативно-следственной группе потерпевшая передала данные сотового телефона. В результате проведенных оперативных мероприятий злоумышленница была найдена. После кражи гаджета женщина стала пользоваться им сама. Похищенное изъято, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Отметим, воровка не работает, ранее не судима.



Возбуждено уголовное дело о краже, уточнили в МВД.

