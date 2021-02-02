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Улан-удэнка украла телефон в канцелярском магазине

Улан-удэнка украла телефон в канцелярском магазине
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Продавец отвлеклась на другого покупателя

В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу сотового телефона из канцелярского магазина по улице Кабанская. Как выяснилось, телефон прикарманила 40-летняя женщина.

В декабре 2020 года женщина, совершая покупки в канцелярском магазине, обратила внимание на лежащий рядом с кассой сотовый телефон. Убедившись, что продавец отвлеклась на другого посетителя, женщина взяла телефон и поспешно ушла. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

Позже продавец обнаружила, что её телефон пропал и позвонила в полицию.

- Прибывшей на место преступления оперативно-следственной группе потерпевшая передала данные сотового телефона. В результате проведенных оперативных мероприятий злоумышленница была найдена. После кражи гаджета женщина стала пользоваться им сама. Похищенное изъято, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Отметим, воровка не работает, ранее не судима.

Возбуждено уголовное дело о краже, уточнили в МВД.
кража
 
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