Мужчина находился в федеральном розыске
В Иркутске 28-летний водитель «Тойоты Лэнд Крузер» пытался задавать двух дворников. Мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство двух лиц, совершённом общеопасным способом, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
По версии следствия, ночью 6 декабря 2020 года мужчина, будучи пьян, управлял внедорожником «Тойота Лэнд Крузер Прадо». Он остановился перед регулируемым пешеходным переходом на улице Трилиссера. Здесь возникла перепалка между водителем и двумя дворниками, которые переходили через дорогу.
- В ходе конфликта, переросшего в драку, у водителя возник умысел, направленный на убийство дворников. Подозреваемый сел в автомобиль и умышленно совершил наезд автомобилем на двух мужчин, - сообщили в следственном управлении.
Один из дворников них успел отскочить в сторону, второй получил телесные повреждения.
После водитель скрылся на автомобиле в неизвестном направлении.
Следствие объявило мужчину в федеральный розыск, накануне он был задержан.
Проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия. Установлено, что ранее обвиняемый был дважды судим за грабеж и вымогательство. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения по стражу.
В Иркутске пьяный водитель «Лэнд Крузер» пытался задавить двух дворников
Происшествия, Фото:
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