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В Иркутске пьяный водитель «Лэнд Крузер» пытался задавить двух дворников

В Иркутске пьяный водитель «Лэнд Крузер» пытался задавить двух дворников
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина находился в федеральном розыске

В Иркутске 28-летний водитель «Тойоты Лэнд Крузер» пытался задавать двух дворников. Мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство двух лиц, совершённом общеопасным способом, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, ночью 6 декабря 2020 года мужчина, будучи пьян, управлял внедорожником «Тойота Лэнд Крузер Прадо». Он остановился перед регулируемым пешеходным переходом на улице Трилиссера. Здесь возникла перепалка между водителем и двумя дворниками, которые переходили через дорогу.

- В ходе конфликта, переросшего в драку, у водителя возник умысел, направленный на убийство дворников. Подозреваемый сел в автомобиль и умышленно совершил наезд автомобилем на двух мужчин, - сообщили в следственном управлении.

Один из дворников них успел отскочить в сторону, второй получил телесные повреждения.

После водитель скрылся на автомобиле в неизвестном направлении.

Следствие объявило мужчину в федеральный розыск, накануне он был задержан.

Проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия. Установлено, что ранее обвиняемый был дважды судим за грабеж и вымогательство. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения по стражу.


покушение на убийство
 
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