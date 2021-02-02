В Улан-Удэ избили журналиста

Нападение произошло возле дома



В Улан-Удэ избили и ограбили журналиста одного из местных телеканалов.



Как сообщил источник «Байкал-Daily», нападение произошло в субботу около 8 часов вечера возле подъезда его дома. Корреспондент выходил из квартиры за покупками в магазин, и на обратном пути на него напали несколько парней.



Сейчас журналист находится в медицинском учреждении.



По неподтверждённой пока информации, нападавшие – это студенты ссузов.



Подробности происшествия станут известны чуть позже.

