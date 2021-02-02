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В Улан-Удэ избили журналиста

В Улан-Удэ избили журналиста
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Нападение произошло возле дома

В Улан-Удэ избили и ограбили журналиста одного из местных телеканалов.

Как сообщил источник «Байкал-Daily», нападение произошло в субботу около 8 часов вечера возле подъезда его дома. Корреспондент выходил из квартиры за покупками в магазин, и на обратном пути на него напали несколько парней.

Сейчас журналист находится в медицинском учреждении.

По неподтверждённой пока информации, нападавшие – это студенты ссузов.

Подробности происшествия станут известны чуть позже.
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