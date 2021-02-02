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Житель Иркутской области получил ожоги, спасая из огня машины

Житель Иркутской области получил ожоги, спасая из огня машины
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина попал в больницу

Ожоги рук и головы получил житель села Оса Иркутской области при попытке спасения своего имущества во время пожара, который произошёл сегодня ранним утром.

Сообщение пожарным поступило в 04:17. На момент их прибытия деревянный гараж был охвачен огнём, обрушилась кровля, существовала угроза перехода огня на жилой дом.

В гараже находились два автомобиля. Владелец предпринимал попытки тушения, в результате чего получил ожоги рук и головы. Мужчина был госпитализирован.

В 04:41 открытое горение было ликвидировано, ликвидация последствий пожара продолжалась до утра. В результате гараж поврежден огнём полностью на площади 56 квадратных метров, уничтожены сгораемые части автомобилей. Жилой дом и баня были спасены.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

Всего с начала года в Иркутской области произошло 534 пожара. Это на 59 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года. 32 человека погибли. 19 человек пострадали, 77 человек были спасены, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
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