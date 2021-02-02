ЧП произошло с сортировщиком пиломатериалов
В Чунском районе Иркутской области работнику, потерявшему руку, заплатили 400 тысяч рублей. Иск о взыскании компенсации морального вреда подала прокуратура.
ЧП произошло с сортировщиком пиломатериалов во время осмотра механизмов станка с дисковыми пилами при их вращении. Работник получил тяжёлую травму, повлекшую ампутацию руки.
Расследованием была установлена вина работодателя.
- В пользу пострадавшего судом с ответчика взыскана компенсация морального вреда в сумме 400 тысяч рублей. Решение суда было обжаловано ответчиком, апелляционной инстанцией оставлено в силе. Сейчас пострадавшему работодателем в полном объёме выплачены причитающиеся денежные средства, - сообщает прокуратура Иркутской области.
В Иркутской области работнику выплатили 400 тысяч за отрезанную руку
Происшествия, Фото:
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