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В Иркутской области работнику выплатили 400 тысяч за отрезанную руку

В Иркутской области работнику выплатили 400 тысяч за отрезанную руку
Происшествия,  Фото:pixabay.com
ЧП произошло с сортировщиком пиломатериалов

В Чунском районе Иркутской области работнику, потерявшему руку, заплатили 400 тысяч рублей. Иск о взыскании компенсации морального вреда подала прокуратура.

ЧП произошло с сортировщиком пиломатериалов во время осмотра механизмов станка с дисковыми пилами при их вращении. Работник получил тяжёлую травму, повлекшую ампутацию руки.

Расследованием была установлена вина работодателя.

- В пользу пострадавшего судом с ответчика взыскана компенсация морального вреда в сумме 400 тысяч рублей. Решение суда было обжаловано ответчиком, апелляционной инстанцией оставлено в силе. Сейчас пострадавшему работодателем в полном объёме выплачены причитающиеся денежные средства, - сообщает прокуратура Иркутской области.


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