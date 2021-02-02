В Иркутской области работнику выплатили 400 тысяч за отрезанную руку

ЧП произошло с сортировщиком пиломатериалов



В Чунском районе Иркутской области работнику, потерявшему руку, заплатили 400 тысяч рублей. Иск о взыскании компенсации морального вреда подала прокуратура.



ЧП произошло с сортировщиком пиломатериалов во время осмотра механизмов станка с дисковыми пилами при их вращении. Работник получил тяжёлую травму, повлекшую ампутацию руки.



Расследованием была установлена вина работодателя.



- В пользу пострадавшего судом с ответчика взыскана компенсация морального вреда в сумме 400 тысяч рублей. Решение суда было обжаловано ответчиком, апелляционной инстанцией оставлено в силе. Сейчас пострадавшему работодателем в полном объёме выплачены причитающиеся денежные средства, - сообщает прокуратура Иркутской области.





