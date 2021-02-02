 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 февраля

01 февраля

Популярное

В Бурятии пожарные предотвратили взрыв

В Бурятии пожарные предотвратили взрыв
Происшествия,  Фото:агентство ГО и ЧС
Пожарные успели вынести четыре газовых баллона

Днём 1 февраля в селе Горячинск Прибайкальского района Бурятии произошёл пожар в двухэтажном временно нежилом доме. Пожарные успели предотвратить взрыв.


На момент прибытия пожарных горели мансардный этаж, крыша дома, пристроенные к нему котельная и гараж изнутри. Существовала угроза распространения огня на дом, расположенный в четырёх метрах рядом.

- Во время разведки места пожара огнеборцы обнаружили и эвакуировали четыре газовых баллона из кухни горящего строения, не допустив их разрыва, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.


Огонь повредил мансардный этаж и крышу дома на площади 160 кв. м, котельную и гараж на площади 60 кв.м.

- Уничтожения основных конструкций здания и перехода огня на соседний дом пожарные не допустили, - уточнили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Причина произошедшего устанавливается. Предположительно, ею мог послужить перекал трубы дымохода.





Как сообщал «Байкал-Daily», в конце октября 2019 года в Ethno Cafe на улице Ленина в Улан-Удэ взорвался баллон с газом. Взрывной волной выбиты стёкла, повреждены стены, окна, мебель. Пострадали 12 человек, в том числе 17-летний официант.

Позже стало известно: в кафе было шесть газовых баллонов; взорвись они все, уничтожена была бы часть улицы Ленина.
пожар угроза взрыва Газовый баллон
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии катер с фотографами распугал нерп
В Бурятии катер с фотографами распугал нерп
Происшествия, 02.02.2021
К лежбищам нерпы запрещено подходить ближе чем на три километра
В Улан-Удэ скрылась половина лихачей, сбивших электроопоры
В Улан-Удэ скрылась половина лихачей, сбивших электроопоры
Происшествия, 02.02.2021
За год лихачи сбили более 40 опор уличного освещения
Улан-удэнка, придя на собеседование, обчистила кассу
Улан-удэнка, придя на собеседование, обчистила кассу
Происшествия, 02.02.2021
На собеседовании воровка передумала работать
Пожилую улан-удэнку искусала домашняя собака
Пожилую улан-удэнку искусала домашняя собака
Происшествия, 02.02.2021
Нападение произошло во дворе частного дома
В Иркутской области поймали сбытчика героина
В Иркутской области поймали сбытчика героина
Происшествия, 02.02.2021
Мужчину задержали во время «проверочной закупки»
В Бурятии девушка искала себе стул, а нашла деньги
В Бурятии девушка искала себе стул, а нашла деньги
Происшествия, 02.02.2021
Воровке назначили обязательные работы
В Улан-Удэ маршрутчик увёз ребёнка на конечную в наказание
В Улан-Удэ маршрутчик увёз ребёнка на конечную в наказание
Происшествия, 01.02.2021
Об инциденте в маршрутке рассказала мать ребёнка
Жительница Иркутской области продавала несуществующие шубы
Происшествия, 01.02.2021
Покупательница шубы оказалась обманута на 40 тысяч
В Бурятии машина провалилась под лёд, двое людей пропали
В Бурятии машина провалилась под лёд, двое людей пропали
Происшествия, 01.02.2021
Очередное ЧП произошло на льду Байкала
В Улан-Удэ у осуждённого случилась искусственная амнезия
В Улан-Удэ у осуждённого случилась искусственная амнезия
Происшествия, 01.02.2021

Осуждённый должен быть давать показания по поводу жестокого избиения сокамерника
В Бурятии раскрыли 98 % убийств
В Бурятии раскрыли 98 % убийств
Происшествия, 01.02.2021
Также следователи раскрыли все изнасилования

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^