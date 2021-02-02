В Бурятии пожарные предотвратили взрыв

Днём 1 февраля в селе Горячинск Прибайкальского района Бурятии произошёл пожар в двухэтажном временно нежилом доме. Пожарные успели предотвратить взрыв.
На момент прибытия пожарных горели мансардный этаж, крыша дома, пристроенные к нему котельная и гараж изнутри. Существовала угроза распространения огня на дом, расположенный в четырёх метрах рядом.
- Во время разведки места пожара огнеборцы обнаружили и эвакуировали четыре газовых баллона из кухни горящего строения, не допустив их разрыва, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Огонь повредил мансардный этаж и крышу дома на площади 160 кв. м, котельную и гараж на площади 60 кв.м.
- Уничтожения основных конструкций здания и перехода огня на соседний дом пожарные не допустили, - уточнили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Причина произошедшего устанавливается. Предположительно, ею мог послужить перекал трубы дымохода.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце октября 2019 года в Ethno Cafe на улице Ленина в Улан-Удэ взорвался баллон с газом. Взрывной волной выбиты стёкла, повреждены стены, окна, мебель. Пострадали 12 человек, в том числе 17-летний официант.
Позже стало известно: в кафе было шесть газовых баллонов; взорвись они все, уничтожена была бы часть улицы Ленина.