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В Бурятии катер с фотографами распугал нерп

В Бурятии катер с фотографами распугал нерп
Происшествия,  Фото:Забайкальский национальный парк
К лежбищам нерпы запрещено подходить ближе чем на три километра

В Бурятии наказали водителя катера, который слишком близко подошёл к лежбищу байкальской нерпы в Забайкальском национальном парке.

Инцидент произошёл в конце июля 2020 года возле острова Долгий в Баргузинском районе Бурятии. Сотрудники нацпарка вели съёмку с воздуха на Ушканьих островах для подсчёта численности нерпы. Каждый день малые острова облетал квадрокоптер. Ежедневно сотни нерп выбирались полежать на камнях. Однако 24 июля сотрудники задались вопросом: где же нерпы и куда они все исчезли? Хотя в тот была тихая и хорошая погода, лежбища оказались пусты.

нерпы 23 июля

никого нет 24 июля

Вскоре квадрокотер запечатлел нарушителей спокойствия. Это оказался катер с туристами, которые вооружились фотоаппаратами в поисках нерп. Но катер распугал всех байкальских тюленей, так что туристам не удалось сделать ни одного нормального кадра.


На Байкале запрещено подходить к лежбищу нерпы ближе чем на три километра. В данном случае катер подошёл на расстояние 50 метров от лежбища на острове Долгий.

- Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по информации Забайкальского национального парка Бурятии о нарушении правил охраны среды обитания байкальской нерпы. В отношении водителя катера возбуждено дело об административном правонарушении по статье 8.33 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира и водных биологических ресурсов), - сообщили сегодня в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Водителю катера назначен штраф в 2 тысячи рублей.


туристы Байкал нерпы
 
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