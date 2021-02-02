В Бурятии катер с фотографами распугал нерп

Инцидент произошёл в конце июля 2020 года возле острова Долгий в Баргузинском районе Бурятии. Сотрудники нацпарка вели съёмку с воздуха на Ушканьих островах для подсчёта численности нерпы. Каждый день малые острова облетал квадрокоптер. Ежедневно сотни нерп выбирались полежать на камнях. Однако 24 июля сотрудники задались вопросом: где же нерпы и куда они все исчезли? Хотя в тот была тихая и хорошая погода, лежбища оказались пусты.







нерпы 23 июля





никого нет 24 июля



Вскоре квадрокотер запечатлел нарушителей спокойствия. Это оказался катер с туристами, которые вооружились фотоаппаратами в поисках нерп. Но катер распугал всех байкальских тюленей, так что туристам не удалось сделать ни одного нормального кадра.







В Бурятии наказали водителя катера, который слишком близко подошёл к лежбищу байкальской нерпы в Забайкальском национальном парке.На Байкале запрещено подходить к лежбищу нерпы ближе чем на три километра. В данном случае катер подошёл на расстояние 50 метров от лежбища на острове Долгий.- Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по информации Забайкальского национального парка Бурятии о нарушении правил охраны среды обитания байкальской нерпы. В отношении водителя катера возбуждено дело об административном правонарушении по статье 8.33 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира и водных биологических ресурсов), - сообщили сегодня в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.Водителю катера назначен штраф в 2 тысячи рублей.