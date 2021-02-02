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Улан-удэнец стащил из спортмагазина женские ботинки

Улан-удэнец стащил из спортмагазина женские ботинки
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Вор решил порадовать свою знакомую

20 января в дежурную часть отдела полиции Октябрьского района Улан-Удэ поступило заявление от сотрудника спортивного магазина по улице Жердева. При инвентаризации сотрудники обнаружили кражу женских ботинок стоимость 10 тысяч рублей.

Полицейские изъяли запись с камеры видеонаблюдения в торговом зале. Ориентировка на подозреваемого была передана всем наружным нарядам.

Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний мужчина.

Установлено, что 18 января мужчина пришёл в магазин для покупки обуви. Примеряя обувь, он приметил женские ботинки и решил украсть их. Подарок он хотел сделать своей знакомой. После чего он пустую коробку поставил на место, сняв с себя куртку и завернув их, поспешил удалиться.

Украденные ботинки изъяты.

Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в МВД по Бурятии.
кража
 
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