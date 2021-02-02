Вор решил порадовать свою знакомую
20 января в дежурную часть отдела полиции Октябрьского района Улан-Удэ поступило заявление от сотрудника спортивного магазина по улице Жердева. При инвентаризации сотрудники обнаружили кражу женских ботинок стоимость 10 тысяч рублей.
Полицейские изъяли запись с камеры видеонаблюдения в торговом зале. Ориентировка на подозреваемого была передана всем наружным нарядам.
Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний мужчина.
Установлено, что 18 января мужчина пришёл в магазин для покупки обуви. Примеряя обувь, он приметил женские ботинки и решил украсть их. Подарок он хотел сделать своей знакомой. После чего он пустую коробку поставил на место, сняв с себя куртку и завернув их, поспешил удалиться.
Украденные ботинки изъяты.
Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в МВД по Бурятии.
Улан-удэнец стащил из спортмагазина женские ботинки
Происшествия, Фото:
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