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Улан-удэнка, придя на собеседование, обчистила кассу

Улан-удэнка, придя на собеседование, обчистила кассу
Происшествия, 
На собеседовании воровка передумала работать

В полицию Советского района Улан-Удэ обратилась хозяйка киоска быстрого питания, у которой из кассы пропало более 27 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу. Деньги стащила 44-летняя женщина, пришедшая в киоск в поисках работы.

Женщина в интернете нашла объявление, о том, что в киоск быстрого питания требуется работник. Позвонив, она договорилась с хозяйкой о собеседовании. После собеседования хозяйка уехала, попросив повара и продавца объяснить новой сотруднице, в чём будет заключаться её работа. В процессе знакомства с обязанностями женщина заметила, что касса с крупной денежной суммой находится в свободном доступе. Через некоторое время продавец с поваром вышли на улицу покурить. Этим и воспользовалась злоумышленница похитив деньги из кассы, - сообщили в МВД по Бурятии.

Когда повар и продавец вернулись, женщина, сказала, что ей срочно нужно сходить в аптеку и исчезла.

После её ухода продавец заметила пропажу, позвонила хозяйке и вызвала сотрудников полиции.

Воровка раскаялась в содеянном и частично возместила ущерб.

Возбуждено уголовное дело о краже, ведётся следствие.


кража
 
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