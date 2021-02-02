Улан-удэнка, придя на собеседование, обчистила кассу

На собеседовании воровка передумала работать



В полицию Советского района Улан-Удэ обратилась хозяйка киоска быстрого питания, у которой из кассы пропало более 27 тысяч рублей.



Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу. Деньги стащила 44-летняя женщина, пришедшая в киоск в поисках работы.



Женщина в интернете нашла объявление, о том, что в киоск быстрого питания требуется работник. Позвонив, она договорилась с хозяйкой о собеседовании. После собеседования хозяйка уехала, попросив повара и продавца объяснить новой сотруднице, в чём будет заключаться её работа. В процессе знакомства с обязанностями женщина заметила, что касса с крупной денежной суммой находится в свободном доступе. Через некоторое время продавец с поваром вышли на улицу покурить. Этим и воспользовалась злоумышленница похитив деньги из кассы, - сообщили в МВД по Бурятии.



Когда повар и продавец вернулись, женщина, сказала, что ей срочно нужно сходить в аптеку и исчезла.



После её ухода продавец заметила пропажу, позвонила хозяйке и вызвала сотрудников полиции.



Воровка раскаялась в содеянном и частично возместила ущерб.



Возбуждено уголовное дело о краже, ведётся следствие.





