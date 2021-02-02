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В Бурятии девушка искала себе стул, а нашла деньги

В Бурятии девушка искала себе стул, а нашла деньги
Происшествия, 
Воровке назначили обязательные работы

Баунтовский районный суд 21 января признал 28-летнюю девушку виновной в краже.

В один из декабрьских дней вечером девушка гостила у подруги, которой позже позвонил приятель. Он попросил купить её бутылку водки. Девушки решили помочь ему и принесли спиртное и копчёный окорочок.

Обрадовавшийся мужчина предложил гостьям по рюмочке, и те не отказались. В поисках стула одна из них прошлась по дому и в одной из комнат увидела кошелёк. В последнем оказалось пять пятитысячных купюр, которые она, не задумываясь, прикарманила.

Как оказалось, деньги принадлежали знакомому хозяина дома, который после застолья спал и оставил кошелёк без присмотра.

Подсудимая полностью признала вину. Приговором суда девушка признана виновной, ей назначено наказание в виде обязательных работ на срок 250 часов.

Приговор суда не вступил в законную силу, сообщили в райсуде.
кража
 
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