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В Иркутской области избитый отчимом малыш умер от разрыва печени

В Иркутской области избитый отчимом малыш умер от разрыва печени
Происшествия,  Фото:pixabay.com
До смерти был избит трёхлетний мальчик

В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Нижнеилимского района, который обвиняется в убийстве трёхлетнего мальчика.

По версии следствия, 7 сентября 2020 года молодой человек жестоко избил трёхлетнего сына своей сожительницы. Ребёнку он наносил удары по спине, голове и животу. В результате малыш получил травму в виде разрыва печени. Мальчик скончался в реанимационном отделении больницы в этот же вечер.

Молодой человек после совершения преступления сбежал. Полицейские задержали его на следующий день.

Ранее он неоднократно был судим за преступления против собственности и половой свободы личности, за которые реально отбывал наказание в исправительной колонии.

- В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Подсудимому грозит вплоть до пожизненного лишения свободы, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
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