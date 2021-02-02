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В Бурятии водитель без прав перевернул «Лэнд Крузер» на крышу

В Бурятии водитель без прав перевернул «Лэнд Крузер» на крышу
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Авария произошла в тёмное время суток

Накануне, 1 февраля, в 18.15 часов в Еравнинском районе Бурятии устроил ДТП 35-летний водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер». Водитель не имеет права управления транспортным средством, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Водитель внедорожника, следуя в направлении села Сосново-Озерское совершил опрокидывание. Автомобиль перевернулся на крышу.

В результате ДТП пострадали сам водитель и его 20-летний пассажир. Они с травмами госпитализированы в медицинское учреждение.

Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее, 31 января, в двух ДТП в Бурятии пострадали три человека. Виновник одной из аварии был пьян.

Вчера руководство станции скорой медицинской помощи в Улан-Удэ прокомментировало громкую аварию, которую устроил пьяный водитель «скорой». Этот инцидент назвали «ряда вон выходящим» и заявили, что «таких проблем на станции за последние 15 лет не возникало».
ДТП
 
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