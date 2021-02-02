Авария произошла в тёмное время суток
Накануне, 1 февраля, в 18.15 часов в Еравнинском районе Бурятии устроил ДТП 35-летний водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер». Водитель не имеет права управления транспортным средством, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Водитель внедорожника, следуя в направлении села Сосново-Озерское совершил опрокидывание. Автомобиль перевернулся на крышу.
В результате ДТП пострадали сам водитель и его 20-летний пассажир. Они с травмами госпитализированы в медицинское учреждение.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее, 31 января, в двух ДТП в Бурятии пострадали три человека. Виновник одной из аварии был пьян.
Вчера руководство станции скорой медицинской помощи в Улан-Удэ прокомментировало громкую аварию, которую устроил пьяный водитель «скорой». Этот инцидент назвали «ряда вон выходящим» и заявили, что «таких проблем на станции за последние 15 лет не возникало».
В Бурятии водитель без прав перевернул «Лэнд Крузер» на крышу
Происшествия, Фото:
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