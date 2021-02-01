Покупательница шубы оказалась обманута на 40 тысяч
Жительница Иркутской области обратилась в полицию с заявлением о том, что лишилась более 40 тысяч рублей в попытке купить шубу. Об этом мошенничестве рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.
Иркутянка в Viber увидела рекламу магазина, предлагавшего приобрести шубы по выгодной цене. Заинтересовавшись изделием из голубой норки, она связалась с администратором группы и отравила ей предоплату за товар. При этом стоимость покупки оказалась вдвое меньше цены аналогичных моделей, продаваемых в Иркутске. Отправив деньги на карту, покупательница несколько недель ждала посылку. Так и не получив её, женщина обратилась в полицию.
Полицейские нашли владелицу виртуального салона мехов в городе Усть-Куте и задержали её. Полицейским 32-летняя подозреваемая пояснила, что в интернете ей периодически встречались сообщения различных аферистов. В какой-то момент она решила сама пойти на подобный обман.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Следователи устанавливают других возможных потерпевших от этого магазина несуществующих мехов.
Жительница Иркутской области продавала несуществующие шубы
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