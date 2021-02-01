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Жительница Иркутской области продавала несуществующие шубы

Происшествия, 
Покупательница шубы оказалась обманута на 40 тысяч

Жительница Иркутской области обратилась в полицию с заявлением о том, что лишилась более 40 тысяч рублей в попытке купить шубу. Об этом мошенничестве рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

Иркутянка в Viber увидела рекламу магазина, предлагавшего приобрести шубы по выгодной цене. Заинтересовавшись изделием из голубой норки, она связалась с администратором группы и отравила ей предоплату за товар. При этом стоимость покупки оказалась вдвое меньше цены аналогичных моделей, продаваемых в Иркутске. Отправив деньги на карту, покупательница несколько недель ждала посылку. Так и не получив её, женщина обратилась в полицию.

Полицейские нашли владелицу виртуального салона мехов в городе Усть-Куте и задержали её. Полицейским 32-летняя подозреваемая пояснила, что в интернете ей периодически встречались сообщения различных аферистов. В какой-то момент она решила сама пойти на подобный обман.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Следователи устанавливают других возможных потерпевших от этого магазина несуществующих мехов.
мошенничество
 
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