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В Улан-Удэ у осуждённого случилась искусственная амнезия

В Улан-Удэ у осуждённого случилась искусственная амнезия
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Осуждённый должен быть давать показания по поводу жестокого избиения сокамерника

32 -летний неработающий улан-удэнец осуждён за то, что будучи свидетелем по делу, отказался давать показания.

В камере СИЗО мужчина стал свидетелем жестокого избиения одного из сокамерников. Он даже разнимал дерущихся. Однако следователю об обстоятельствах произошедшего рассказать отказался. При этом заявил, что не будет давать показания «по личным соображениям».

В судебном заседании с ним и вовсе приключилась странная «амнезия». Мужчина заявил, что пострадавший сокамерник путает его с другим осуждённым.

Это утверждение заявили допрошенные в суде сотрудники СИЗО. Они сообщили, что тот, другой осуждённый плотнее, выше, старше, он светлокожий и вообще носит усы, и спутать двух этих мужчин невозможно.

- Суд за отказ от дачи свидетельских показаний назначил наказание в виде 9 месяцев исправительных работ с удержанием 5% в доход государства, - сообщила «Байкал-Daily» старший помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Чимитцо Цыренова.
отказ от дачи свидетельских показаний осужденные
 
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