 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 февраля

31 января

Популярное

В Бурятии раскрыли 98 % убийств

В Бурятии раскрыли 98 % убийств
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Также следователи раскрыли все изнасилования

В Бурятии раскрыли почти все убийства, а изнасилования раскрыли все. Информация об этом прозвучала в следственном управлении Следственного комитета России по Бурятии, когда подвели итоги работы за прошедший год.

За прошедший год в Бурятии зарегистрировано более 20,5 тысяч преступлений, четверть из которых составили тяжкие и особо тяжкие преступления. Следственное управление направило прокурору с обвинительным заключением 1128 уголовных дел. В среднем за месяц один следователь оканчивал производством почти два дела.

- В целом в сложных условиях прошлого года сотрудники следственного управления, надлежаще организовав работу и мобилизовав силы, сумели выполнить поставленные задачи. В прошедшем году удалось добиться достаточно серьёзных результатов по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений. Раскрываемость убийств составила 98,8%, причинения тяжкого вреда здоровья, повлекшего смерть потерпевшего – 100%, также раскрыты все без исключения изнасилования, - сообщили в пресс-службе следственного управления.

Активно работали над раскрытием преступлений прошлых лет. К примеру, раскрыли убийство мужчины, который в 2019 году без вести пропал в Забайкальском крае. В июне 2020-го тело пропавшего обнаружили в лесу Муйского района с огнестрельным ранением головы. Следственные действия проводились не только в Бурятии, но и Забайкальском крае и Иркутской области. В результате удалось установить полную картину преступления и задержать делового партнёра покойного мужчины. Он, по версии следствия, расправился с потерпевшим, после чего закопал тело в лесу. Позже останки раскопали дикие звери, и на них наткнулся лесничий.

Помимо этого, было раскрыто и расследовано ещё 61 преступление прошлых лет, в том числе 11 убийств и причинений тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, восемь изнасилований и насильственных действий сексуального характера.



убийство изнасилование следователи
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Житель Бурятии обокрал квартиру после ухода полицейских
Житель Бурятии обокрал квартиру после ухода полицейских
Происшествия, 01.02.2021
Когда полицейские пришли в квартиру, гость спрятался
Житель Бурятии совершил грабёж в Забайкалье
Житель Бурятии совершил грабёж в Забайкалье
Происшествия, 01.02.2021
Ущерб составил более 20 тысяч рублей
«Пьяное» ДТП со скорой в Улан-Удэ назвали «из ряда вон выходящим»
«Пьяное» ДТП со скорой в Улан-Удэ назвали «из ряда вон выходящим»
Происшествия, 01.02.2021
На станции скорой медицинской помощи прокомментировали небывалое ДТП со своим пьяным водителем
В Улан-Удэ на мосту нашли труп
В Улан-Удэ на мосту нашли труп
Происшествия, 01.02.2021
Тело обнаружили утром в понедельник
В Улан-Удэ грабитель прятался от полиции у знакомых
В Улан-Удэ грабитель прятался от полиции у знакомых
Происшествия, 01.02.2021
Подозреваемого задержали росгвардейцы
Улан-удэнец устал идти пешком и угнал грузовик
Улан-удэнец устал идти пешком и угнал грузовик
Происшествия, 01.02.2021
В пути угнанный грузовик заглох, но угонщик не сдался
В Бурятии пьяный водитель устроил ДТП
В Бурятии пьяный водитель устроил ДТП
Происшествия, 01.02.2021
В столкновении пострадал один из водителей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^