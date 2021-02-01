Также следователи раскрыли все изнасилования
В Бурятии раскрыли почти все убийства, а изнасилования раскрыли все. Информация об этом прозвучала в следственном управлении Следственного комитета России по Бурятии, когда подвели итоги работы за прошедший год.
За прошедший год в Бурятии зарегистрировано более 20,5 тысяч преступлений, четверть из которых составили тяжкие и особо тяжкие преступления. Следственное управление направило прокурору с обвинительным заключением 1128 уголовных дел. В среднем за месяц один следователь оканчивал производством почти два дела.
- В целом в сложных условиях прошлого года сотрудники следственного управления, надлежаще организовав работу и мобилизовав силы, сумели выполнить поставленные задачи. В прошедшем году удалось добиться достаточно серьёзных результатов по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений. Раскрываемость убийств составила 98,8%, причинения тяжкого вреда здоровья, повлекшего смерть потерпевшего – 100%, также раскрыты все без исключения изнасилования, - сообщили в пресс-службе следственного управления.
Активно работали над раскрытием преступлений прошлых лет. К примеру, раскрыли убийство мужчины, который в 2019 году без вести пропал в Забайкальском крае. В июне 2020-го тело пропавшего обнаружили в лесу Муйского района с огнестрельным ранением головы. Следственные действия проводились не только в Бурятии, но и Забайкальском крае и Иркутской области. В результате удалось установить полную картину преступления и задержать делового партнёра покойного мужчины. Он, по версии следствия, расправился с потерпевшим, после чего закопал тело в лесу. Позже останки раскопали дикие звери, и на них наткнулся лесничий.
Помимо этого, было раскрыто и расследовано ещё 61 преступление прошлых лет, в том числе 11 убийств и причинений тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, восемь изнасилований и насильственных действий сексуального характера.
В Бурятии раскрыли 98 % убийств
Происшествия, Фото:
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