Когда полицейские пришли в квартиру, гость спрятался
В полицию обратился 69-летний житель села Турунтаево Прибайкальского района Бурятии, квартиру которого обокрали во время его отсутствия. Сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Полицейские задержали подозреваемого – безработного, ранее судимого 20-летнего местного жителя.
Выяснилось, что ранее молодой человек вместе с пенсионером распивали алкоголь. При этом громко слушали музыку, что вызвало недовольство соседей, и они вызвали сотрудников полиции.
Когда полицейские приехали, хозяин квартиры был пьян. Он вёл себя неадекватно и на требования прекратить шуметь ответил отказом. Мужчина был задержан и доставлен в ближайший пункт полиции.
После того, как полицейские вместе с хозяином квартиры ушли, спрятавшийся в квартире гость поспешил удалиться из квартиры. Но не с пустыми руками. Найдя спортивную сумку, молодой человек прошёлся по квартире, собирая ценные вещи. Он украл зимнюю куртку, шуруповерт, газовую переносную печь, несколько флеш-накопителей, фонарь и три сотовых телефона.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Житель Бурятии обокрал квартиру после ухода полицейских
Происшествия, Фото:
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