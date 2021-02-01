Житель Бурятии обокрал квартиру после ухода полицейских

Когда полицейские пришли в квартиру, гость спрятался



В полицию обратился 69-летний житель села Турунтаево Прибайкальского района Бурятии, квартиру которого обокрали во время его отсутствия. Сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Полицейские задержали подозреваемого – безработного, ранее судимого 20-летнего местного жителя.



Выяснилось, что ранее молодой человек вместе с пенсионером распивали алкоголь. При этом громко слушали музыку, что вызвало недовольство соседей, и они вызвали сотрудников полиции.



Когда полицейские приехали, хозяин квартиры был пьян. Он вёл себя неадекватно и на требования прекратить шуметь ответил отказом. Мужчина был задержан и доставлен в ближайший пункт полиции.



После того, как полицейские вместе с хозяином квартиры ушли, спрятавшийся в квартире гость поспешил удалиться из квартиры. Но не с пустыми руками. Найдя спортивную сумку, молодой человек прошёлся по квартире, собирая ценные вещи. Он украл зимнюю куртку, шуруповерт, газовую переносную печь, несколько флеш-накопителей, фонарь и три сотовых телефона.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».





